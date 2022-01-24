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وليامز تستعجل إجراء انتخابات نيابية لاستعادة الشرعية للمؤسسات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 10:00 مساء
وليامز تستعجل إجراء انتخابات نيابية لاستعادة الشرعية للمؤسسات الليبية
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز تلتقي ممثلين عن كتل سياسية في طرابلس. الإثنين، 24 يناير 2022 (حساب وليامز على تويتر)
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طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بـ«إجراء انتخابات نيابية لاستعادة الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية».

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الإثنين، ممثلين عن التيار المدني الطرابلسي ومجلس المصالحة بطرابلس وائتلاف 17 فبراير، وأعيان وحكماء سوق الجمعة وجنزور وطرابلس المركز.

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وقالت وليامز، عبر حسابها على «تويتر»، إنه «لا ينبغي الاستمرار في الاستقواء على إرادة 2.8 مليون ناخب مسجل»، داعية إلى ضرورة «تحديد مسار واضح نحو انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية دون تأخير»، لافتة إلى أنها استمعت إلى وجهات نظر هؤلاء حول العملية السياسية.

وفي وقت سابق، قالت وليامز خلال لقائها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن ليبيا لا تحتاج إلى فترة انتقالية مطولة أخرى.

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، جلسة استمع خلالها إلى ما وصلت إليه لجنة خارطة الطريق، سواء في المسار الدستوري أو المسار التنفيذي أو الأمني أو المسار الانتخابي.

وأعلن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الجلسة خلصت إلى «تقديم آلية لاختيار رئيس الحكومة يوم غدٍ، واستلام المستندات المطلوبة»، وأضاف أنه «إذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري فستكون الانتخابات طبقًا للدستور الدائم».

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