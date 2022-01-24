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تكليف وزير العمل مهام وزارة النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 09:23 مساء
تكليف وزير العمل مهام وزارة النفط والغاز
الوزير علي العابد يلتقي السفير السعودي لدى ليبيا. (صفحة وزارة العمل والتأهيل على فيسبوك)
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كشف بيان لوزارة العمل والتأهيل، اليوم الإثنين، تكليف الوزير علي العابد مهام وزارة النفط والغاز، دون تقديم مزيد التفاصيل بشأن تلك الخطوة.

وأفاد البيان بأن وزير النفط والغاز المكلف علي العابد، التقى بمقر الوزارة في طرابلس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ليبيا عبدالعزيز بن علي الصقر، وبحضور عدد من المستشارين والإدارت المختصة بالوزارة.

وأكد العابد عمق العلاقات الليبية-السعودية، التي تشهد تعاونًا كبيرًا بين البلدين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجانب السعودي في مجال الطاقة في المحافل الإقليمية والدولية وأيضًا الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في مجال الطاقة.

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بدوره أكد السفير أن ليبيا لديها فرص استثمارية واعدة لما تتمتع به من ثروات عديدة ومصادر للطاقة، مجددًا رغبة المملكة في دعم جهود الاستقرار في ليبيا وإمكانية نقل تجاربهم في مجالات الطاقة والنفط والمعادن، مشددًا على أهمية عمق وأصالة العلاقات بين البلدين.

وفيما تحدث بيان وزارة العمل والتأهيل عن اللقاء، لم يذكر مزيد التفاصيل بشأن تسيير الوزير العابد شؤون وزارة النفط والغاز. كما لم يصدر عن حكومة الوحدة الوطنية أي توضيح.

لكن خلافًا استمر خلال الفترة الماضية بين قمة الهرم الإداري بقطاع النفط، الذي بدأ في أغسطس الماضي حين حاول وزير النفط والغاز محمد عون تعليق عمل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في أغسطس، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ألغى القرار بعد أسبوع وأعاده لمهامه.

وفي أكتوبر الماضي، قرر عون إحالة صنع الله إلى التحقيق بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية، ليرد المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، بأن المؤسسة «تعمل وفق القانون الصحيح» وتحت إشراف الحكومة، ومن ثم استمر التلاسن بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية.

الوزير علي العابد يلتقي السفير السعودي لدى ليبيا. (صفحة وزارة العمل والتأهيل على فيسبوك)
الوزير علي العابد يلتقي السفير السعودي لدى ليبيا. (صفحة وزارة العمل والتأهيل على فيسبوك)
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