مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الأفريقي، إيمانويلا ديل ري، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في ليبيا، محذرة من «خطر يتربص بفكرة إجراء الانتخابات قبل يونيو المقبل، في حال تشكيل حكومة انتقالية جديدة».

وأضافت ديل ري، في حديث لجريدة «إل فاتو كوتيديانو» الإيطالية، إن الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي لم تتم نتيجة عدم الإعداد لها بشكل صحيح، متوقعة حدوث سيناريوهين عقب انتهاء جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح غدًا الثلاثاء.

حكومة جديدة أم بقاء الدبيبة؟

ويتضن السيناريو الأول، انتقال ليبيا نحو حكومة جديدة برئيس حكومة جديد ليس عبد الحميد الدبيبة، ويمكن أن يكون فتحي باشاغا (وزير الداخلية الليبي السابق في حكومة السراج)، أو أي شخص آخر، وفق المسؤولة الأوروبية.

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أما السيناريو الثاني، فهو بقاء الدبيبة «الذي يستطيع أن يصمد للبقاء رئيسًا للحكومة الموقتة، لكن ما يجب القيام به قبل كل شيء هو إعادة معالجة قضية الدستور وتوضيح بعض نقاط العالقة في قانون الانتخابات»، واصفة المرحلة الانتقالية بـ«المعقدة».

وبخصوص تأثير مطالب مجموعة من البرلمانيين بتشكيل حكومة انتقالية جديدة على الالتزام بخارطة الطريق إلى غاية يونيو المقبل، قالت ديل ري إنه «من المعقول وجود حكومة صلبة وقادرة على دفع البلاد نحو الانتخابات دون مزيد الهزات»، مذكرة بأن المرحلة الانتقالية تشمل أيضًا خيار الاحتفاظ برئيس الحكومة لمواكبة العملية الانتخابية.

اقتراح الحكومة الجديدة وتأثيره على احتمالات عقد الانتخابات

وأضافت أنه في حال تقرر تشكيل حكومة انتقالية جديدة فإن خطر تأجيل الانتخابات إلى ما بعد يونيو سيكون قائمًا، في حين أن إتمام الانتخابات قبل ذلك الموعد هو مطلب تتمسك به المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وشددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة معالجة مسألتي الدستور وقانون الانتخابات «إذ من المؤكد أن القانون الحالي ليس قانونًا جيدًا لأنه يوسع من صلاحيات سلطة الرئيس. وزيادة على ذلك من الضروري تجنب أي شكل من أشكال النظام الرئاسي على وجه التحديد لأن ليبيا نفسها مجزأة للغاية، وقد شهدت بالفعل صراعات على السلطة في الماضي»، وفق تعبيرها.

وفيما يتعلق بترشح المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة، قالت إنه إذا كانت ملفاتهما تفي بالمعايير القانونية فلا يمكن منع ترشحهما، داعية الشعب الليبي إلى توسيع آفاقه لأن هناك استقطابًا في الوقت الحالي.

تقارب روسي تركي بشأن الانتخابات؟

وبشأن الوجود التركي والروسي في ليبيا قبيل الانتخابات، اعتبرت أن «مسألة وجود لاعبين دوليين، مثل تركيا وروسيا، لها أهميتها الخاصة، لكن هذه ليست المشكلة بقدر ما هي إيجاد تقارب في المصالح، إذ هناك تقارب معين بشأن الانتخابات الآن، ولا أعتقد أن ذلك هو العامل الوحيد المحدد في النتيجة الكاملة للعملية الانتخابية».

وناقش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، اليوم، تطورات الوضع الليبي والسيناريوهات المحتملة لضمان قدرة الاتحاد على المساهمة في الحفاظ على الانتقال السياسي عبر مسار إيجابي.