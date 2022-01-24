مندوب الصين: إحراز تقدم في الملف الاقتصادي مهم لدعم جهود الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن «إحراز تقدم في الملف الاقتصادي مهم لدعم جهود الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا دعم بكين لجهود الأمم المتحدة الرامية لدفع الليبيين إلى الحوار من أجل معالجة الأزمة السياسية في بلادهم.

ودعا الدبلوماسي الصيني في كلمته أمام اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الإثنين، كافة الأطراف الليبية إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل وضع حد للأزمة التي تعيشها بلادهم منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضاف أن الانتخابات مهمة في إطار العملية السياسية، ومع تأجيلها يتطلع الشعب الليبي إلى تنفيذها من أجل الوصول إلى «حكم منسق ومستدام»، لافتًا إلى أن «تنظيم الانتخابات ما بعد النزاع غالبًا ما يواجه تحديات عدة، ولابد من التحلي بالواقعية عند التحضير للانتخابات في وقت مسبق».

ورحب الدبلوماسي الصيني باللقاءات التي يعقدها أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة حول الانتخابات، مشددًا على ضرورة «احترام العملية الانتخابية والسياسية التي تكون بقيادة وإدارة ليبية».

وشجع الدبلوماسي الصيني كافة الأطراف على الحفاظ على زخم النقاشات والمفاوضات، والتوصل إلى توافق سياسي واسع بالسبل السلمية المرتبطة بالانتخابات من أجل توفير الظروف المواتية لتنظيمها، مطالبًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمواصلة تقديم كل الدعم المطلوب منها؛ من أجل مساعدة الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.

كما طالب الدبلوماسي الصيني القوات الأجنبية بالتعاون مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» للانسحاب في «أقرب وقت ممكن للانسحاب بشكل ممنهج ومسلسل ومنظم ومتوازن»، مشددًا على ضرورة التنسيق مع بلدان الجوار من أجل تجنب أي أثر سلبي على الوضع الأمني في الساحل وفي مناطق أخرى.

واعتبر الدبلوماسي الصيني أن «إحراز تقدم شامل في العملية السياسية أو في عملية السلام الليبية يتطلب تدعيمًا بالمسار الاقتصادي من أجل ضمان الاستقرار في ليبيا»، مرحبًا بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة الإعمار في ليبيا.