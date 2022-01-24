تطعيم 1.9 مليون شخص ضد «كورونا».. و12 ألف بجرعة ثالثة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تلقي مليون و998 ألفًا و817 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، في عموم البلاد.

وأضاف المركز، في إحصائية صادرة اليوم الإثنين، أن عدد المواطنين الحاصلين على جرعتي اللقاح تجاوز 967 ألفًا و663 شخصًا، في حين يتجاوز عدد متلقي ثلاث جرعات من اللقاح (جرعة تعزيزية) 12 ألف مواطن.

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وقالت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مركز تطعيمات سبها، الذي افتتحه وزير الصحة في الثامن من يناير الجاري، شهد إقبالًا على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، من مختلف الفئات العمرية المسموح لها بأخذ اللقاح.

كما أعلن المركز تسجيل 2333 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، و139 حالة حرجة. وتماثل للشفاء 492 مصابًا، وتُوفي 15 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.