مندوب فرنسا: يجب إعادة تنظيم الانتخابات في ليبيا دون تأخير

القاهرة - بوابة الوسط

رأى مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أنه «يجب إعادة تنظيم الانتخابات في ليبيا دون تأخير»، داعيا الليبيين إلى تحديد جدول زمني للانتخابات خلال الفترة المقبلة.

واعتبر الدبلوماسي الفرنسي في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، اليوم الإثنين، أن «تنظيم الانتخابات سيقود لحكومة شرعية تحارب الفساد وتحمي حقوق الانسان».

كما اعتبر أيضا أن «الانتخابات الليبية فرصة لطي صفحة النزاع»، داعيا المرشحين إلى الانتخابات إلى التنحي عن وظائفه، وشدد أيضا على ضرورة الحفاظ على الزخم الانتخابي وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

وفي المسار الأمني والعسكري، شدد الدبلوماسي كذلك على أنه «يجب إخراج المرتزقة» من ليبيا من خلال «عملية ليبية وبالتنسيق مع دول الجوار».