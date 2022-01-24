مندوب روسيا يطالب باتخاذ «إجراءات إضافية» لمنع تجدد العنف في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شدد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة على ضرورة «اتخاذ إجراءات إضافية لمنع تجدد العنف» في ليبيا، معتبرا أن المسار العسكري لتسوية الأزمة الليبية «لم يشهد أي تقدم» خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدبلوماسي الروسي في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الإثنين، «سعداء لعدم حدوث اشتباكات مسلحة منذ أكثر من عام لكن لا وجود لتقدم حقيقي بالمسار العسكري».

وأكد المندوب الروسي على أنه «من المهم إشراك كل الأطراف الليبية في المناقشات الجارية والانتخابات» المرتقبة في البلاد لضمان القبول بنتائجها.

كما تحدث الدبلوماسي الروسي أيضا عن تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقال «نرجو أن يتحلى المجلس بالمرونة في تحديد مدة ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» التي يتعين اتخاذ بشأنها قبل نهاية الشهر الجاري.