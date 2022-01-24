المندوب الأميركي: حان الوقت لتتوقف بعض الأطراف الليبية عن عقد صفقات في الكواليس

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أنه «حان الوقت لتتوقف بعض الأطراف الليبية عن عقد صفقات في الكواليس» من أجل الوصول إلى السلطة، مؤكدًا احترام بلاده لرغبة 2.8 مليون ناخب ليبي سجلوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال الدبلوماسي الأميركي، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، «إن الليبيين لن يقبلوا بأي قيادة لا تأتي عبر الانتخابات»، مؤكدًا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «تمثل سلطة قادرة على إجراء الانتخابات بسبب أدائها الباهر».

وحذر الدبلوماسي الأميركي «أي طرف يحاول عرقلة الانتخابات» من أنه «سيفرض عليه مجلس الأمن جزاءات سواء كان طرفًَا داخليًّا أو خارجيًّا»، معلنًا ترحيب بلاده ببدء مراقبي وقف إطلاق النار الأمميين عملهم في ليبيا.