مندوب بريطانيا: تأخير الانتخابات في ليبيا مخيب للآمال ويجب إعادة الزخم لها

القاهرة - بوابة الوسط

قال مندوب المملكة المتحدة، لدى الأمم المتحدة، إن تأخير الانتخابات في ليبيا «مخيب للآمال»، مشددًا على ضرورة «إعادة الزخم لها» وتمكين الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي الذي سجلوا من أجله للمشاركة في العملية الانتخابية، التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021، واختيار ممثليهم في السلطة.

وأضاف المندوب البريطاني، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الإثنين، أن على كل الدول سحب قواتها من ليبيا دون تأخير، وندعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

ونوه المندوب البريطاني إلى أن بلاده اقترحت مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعرضه على أعضاء المجلس قبل التصويت عليه.

وينتهي تفويض بعثة الأمم للدعم في ليبيا نهاية يناير الجاري، بعدما مدد مجلس الأمن الدولي تفويضها نهاية سبتمبر 2021 لتعذر موافقة مجلس الأمن على قرار سابق أعدته بريطانيا بالخصوص.