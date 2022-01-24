ممثل كينيا بمجلس الأمن يرفض الانتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا.. وممثل البرازيل ينتقد تأخير الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال ممثل كينيا لدى مجلس الأمن الدولي إن بلاده تقف إلى جوار ليبيا في وضعها الراهن، لكنها تدين الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون.

ودعا خلال جلسة المجلس حول ليبيا اليوم الإثنين إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، والتوقف عن اعتراض الراغبين في الهجرة في البحر، منددًا باعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا مرة أخرى.

وشدد على ضرورة تجديد فترة ولاية البعثة الأممية؛ لكي تقوم بدورها المنوطة به في العمل على حل الأزمة الليبية، مؤكدًا أهمية حماية الأموال الليبية المجمدة. وأشار إلى أن الوضع الليبي شهد تفاقمًا في أوقات كثيرة بسبب الداعمين للإرهاب.

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أما مندوب البرازيل، فقال إن تأخير الانتخابات يقوض التقدم السياسي المحرز في ليبيا. وأضاف: «الليبيون لهم الحق في الانتخابات، ويجب أن تتم تلك الانتخابات بالتزامن مع بناء إطار دستوري يصون التوازن بين جميع الأطراف».

كما أشار إلى ترحيب بلاده بانسحاب 300 أجنبي من شرق ليبيا، ودعمها رحيل البقية من البلاد. وشدد على دعم اللجنة العسكرية المشتركة.

واعتبر أن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا غير مرضية بسبب الإبلاغ عن الانتهاكات العديدة ضد اللاجئين والمهاجرين، وكذلك الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، «مع التوقيف التعسفي الذي يجب ألا يمر مرور الكرام، وأن يحاسب مرتكبوه»، مشددًا على ضرورة تعيين مبعوث جديد للبعثة الأممية.