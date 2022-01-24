إلهام سعودي: هناك أفراد متهمون بارتكاب جرائم حرب رشحوا أنفسهم للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي ومديرة منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا»، إلهام سعودي إن «هناك أفراد متهمون بارتكاب جرائم حرب رشحوا أنفسهم للانتخابات»، معتبرة ذلك بمثابة «محاولة للإفلات من العقاب».

وشددت سعودي في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على أن عدم المحاسبة على جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا خلال السنوات الماضية يعقد عملية المصالحة الوطنية التي يمكن تحقيقها من أجل ضمان إعادة السلم والاستقرار إلى كافة مناطق البلاد.

وأكدت سعودي على ضرورة وضع دستور يصون حقوق الإنسان في ليبيا، لافتة إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد «يمثل تحديا جديا»، مثلما أن «عدم إجراء الانتخابات يقوض العملية السياسية السلمية».