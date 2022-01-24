دي كارلو: بعثة مراقبة وقف إطلاق النار تنتظر موافقة حكومة الوحدة الوطنية لإنشاء مقراتها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، إن بعثة مراقبة وقف إطلاق النار الدولية في ليبيا تنتظر الموافقة من حكومة الوحدة الوطنية لإنشاء مقراتها.

وأضافت دي كارلو في إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية اليوم الإثنين، أن «انعدام اليقين السياسي في التمهيد للانتخابات أثر سلبًا على الوضع الأمني، وأدى إلى تغير في التحالفات بين الجماعات المسلحة المرتبطة بمرشحين رئاسيين».

ودعت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي إلى حشد الدعم اللازم من أجل تمكين الليبيين من انتخاب مَن يمثلهم في السلطة، مشددة على أن الاستحقاق المنتظر من شأنه أن يضع حدًّا للانقسامات السياسية.