دي كارلو: الانقسامات السياسية تشكل تحديا كبيرا نظرا لهشاشة الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، إن الانقسامات السياسية في ليبيا «تشكل تحديا كبيرا نظرا لهشاشة الأوضاع في البلاد»، مؤكدة أن المستشارة الخاصة للأمين العام لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، تشاورت مع كل الأطراف حول العملية السياسية، كما بحثت أيضا توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضافت دي كارلو في إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية اليوم الإثنين، إن هناك خلافات بين الأطراف الليبية بشأن العملية الانتخابية وهو ما تسبب في تعيل الاستحقاق الذي ينتظره أكثر من مليوني ونصف المليون ليبي سجلوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والنيابية، معلنة عن إدانتها لوقوع أعمال أعاقت العملية الانتخابية.