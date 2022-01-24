اتحاد مجلس بلديات فزان: نريد تمثيلا عادلا في أي مرحلة سياسية مقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر اتحاد مجلس بلديات فزان بيانًا طالب فيه بـ«إنهاء حالة التهميش والإقصاء التي يتعرضون لها»، متهمين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالسير على النهج ذاته الذي سلكته الحكومات السابقة في التهميش.

وأضاف بيان الاتحاد أن الحكومة «خيبت آمال الليبيين وعززت الانقسام أكثر من ذي قبل»، مطالبًا بضرورة أن يكون لأهل فزان «التمثيل العادل في أى محطة من المحطات السياسية المقبلة».

لا قبول باستمرار التهميش

وذكر الاتحاد أن أهالي فزان «قدموا التضحيات الجسام من أجل وحدة الوطن وسلامة مواطنيه طيلة السنوات السابقة، ولن يقبلوا باستمرار تجاهل هذه التنازلات التى يقدمونها من أجل الوطن، ولن يسمحوا للعابثين وأصحاب الأجندات المشبوهة بتمرير مشاريعهم غير الوطنية».

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وتابعوا: «إن إقليم فزان هو مصدر الموارد وثروة البلاد، إذ يحتوي على أكبر حقول النفط، فبناء الاستقرار في ليبيا لن يكون إلا باستقرار الجنوب وإنهاء حالة التهميش والإقصاء».

واعتبر البيان أن مَن يمثلون فزان بالحكومة «هم في واقع الحال ممثلون لمصالحهم الفردية فقط»، مشددين على المرجعية التاريخية لحظة الاستقلال العام 1951، التي تنص على أن «فزان إقليم جغرافي له خصوصيته ويتمتع أبناؤه بالتمثيل الكامل في أي عملية سياسية بواقع الثلث، مع ضرورة نبد المركزية بكافة أشكالها».

وأشاروا إلى دعمهم ما تقوم باللجنة العسكرية «5+5» من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك «تشجيع دورها الذي تقوم به في إطار المهام المحددة لها أمنيًّا وعسكريًّا من أجل استتباب الأمن ومحاربة الجريمة والإرهاب، وتأمين الحدود والحد من تدفق الهجرة غير الشرعية».