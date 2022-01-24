المنقوش تبحث تحديات العملية السياسية في لقاء مع سفير هولندا

القاهرة - بوابة الوسط

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ لمناقشة «التحديات» التي تواجه العملية السياسية في ليبيا.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الإثنين إن اللقاء بحث مستجدات الوضع الليبي، وتطرق إلى سبل إنجاح مسارات التحول الديمقراطي وذلك بدعم من حكومة الوحدة، كما استعرض جهودها في تحقيق الاستقرار.

- المنقوش تتفق مع السفير التركي على تسهيل إصدار التأشيرة للمسافرين الأتراك إلى ليبيا

- المنقوش تستعرض مع السفيرة البريطانية تحديات العملية السياسية في ليبيا

وتناولت المنقوش مع السفير الهولندي كذلك إمكانية تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات بين ليبيا وهولندا.

والخميس الماضي اجتمعت وزيرة الخارجية مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، واطلعت على نتائج محادثاتها وليامز مع المحاورين الدوليين، وكذلك مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية وسبل إيجاد الحلول لها.

وأكدت المنقوش خلال اللقاء «أهمية دور البعثة الأممية في دعم الاستقرار والوصول للديمقراطية المنشودة»،