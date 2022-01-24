267 حالة وفاة بـ«كورونا» في مستشفى الهواري ببنغازي خلال سنة و9 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الهواري 267 حالة وفاة منذ 7 أبريل في العام 2020 إلى 31 يناير الماضي (عام و9 أشهر).

وقال المستشفى في بيان اليوم الإثنين إن مركز وقسم العزل دخله 727 حالة إصابة من الذكور والإناث خلال الفترة المذكورة، ووصل عدد من تماثلوا للشفاء إلى 459 حالة.

وأشار البيان إلى أن المستشفى يتواجد فيه 19 مصابا حاليا، مؤكدا العمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية. كما دعا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

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قبل ذلك، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 2333 إصابة بالوباء في مختلف مناطق ليبيا؛ فيما تُوفي 15 آخرون، ليترفع عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس إلى 407 آلاف و758 حالة، سُجلت منها 5936 حالة وفاة.

قسم العزل بمستشفى الهواري في بنغازي. (المستشفى)