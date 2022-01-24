سليمان الفقيه: لجنة خارطة الطريق ستتشاور غدا على آلية اختيار رئيس الوزراء

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن لجنة خارطة الطريق ستتشاور غدا الثلاثاء على آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى «توفر حكومة قوية» تهيئ المناخ المناسب، والحكومة الحالية «حولها الكثير من الشبهات»، حسب كلمته أمام مجلس النواب، الإثنين.

وحول المسار الدستوري، أكد أن الليبيين يتطلعون إلى دستور دون استمرار المراحل الانتقالية، متابعا: «وصلنا إلى تفاهم مع المجلس الأعلى للدولة لإعادة فتح مسودة الدستور، بتشكيل لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة وهيئة صياغة الدستور».