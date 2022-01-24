ضبط تشاديين يزوران جوازات سفر في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي شخصين يحملان الجنسية التشادية يزوران جوازات سفر للجالية التشادية بمقابل مبالغ مادية.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي القسم معلومات حول نشاط الشخصين، حيث تمكن أعضاء التحريات من إيقاف أحد المطلوبين في منطقة الماجوري، بعد إعداد كمين محكم له، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وعثر بحوزة المتهم على ستة أقراص مخدرة، وبطاقة حصر تخص شخص آخر يستخدمها في التنقل داخل المدينة، وأيضا مجموعة صور شخصية.

وبالاستدلال معه في القسم، اتضح أنه يسلم الصور الشخصية إلى شخص آخر لإعداد جوازات سفر تشادية، وانتقل أعضاء التحريات لضبطه في منزله بمنطقة بوزغيبة، حيث عثر لديه على طابعتين وجهاز «لابتوب» وآلة قص وأحبار مُلونة، واعترف بأنه يزور جوازات السفر مقابل مبالغ مادية، واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.