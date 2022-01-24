تراجع اليورو واستقرار الدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

واصل سعر صرف الدولار الأميركي استقراره مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين.

وحافظت العملة الأميركية على مستوى 4.58 د‫ينار الذي سجلته الأحد، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وتراجع سعر صرف اليورو إلى مستوى 5.19 دينار مقابل 5.20 دينار الأحد، فيما استقر سعر الجنيه الاسترليني عند 6.21 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعري الدرهم الإماراتي والريال السعودي، ليسجلا 1.24 دينار و1.22 دينار على الترتيب، واستقر الدينار التونسي عند 1.59 دينار وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار، والليرة التركية عند 0.33 دينار.