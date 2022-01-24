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سكان البويرات يشكون شح مياه الشرب منذ سنوات

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 24 يناير 2022, 12:00 صباحا
سكان البويرات يشكون شح مياه الشرب منذ سنوات
مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت المهندس أحمد الودي يزور منطقة البويرات (الإنترنت)
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ناشد سكان منطقة البويرات (75 كيلو مترًا غرب مدينة سرت)، الحكومة والجهات المختصة لكل مشكلة شح مياه الشرب التي يعانون منها منذ سنوات.

وقام مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت المهندس أحمد الودي، بزيارة للمنطقة، التقى خلالها الأهالي الذين قدموا شروحات عن المنطقة والصعوبات التي يعانيها السكان نتيجة نقص المياه رغم وجود مصدر طبيعي، وهو فوار القطوطة، كما استعرضوا الإجراءات التي اتخذها الأهالي سابقاً لتوصيل المياه للمنطقة.

- مشروعات للإسكان والمياه في سرت بتكلفة 68 مليون دينار

وقال الودي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الجهاز سيقوم بإعداد التصاميم اللازمة وتقديم المستندات الفنية والهندسية إلى الإدارات المختصة بالجهاز، وذلك لتنفيذ مشروع توصيل المياه إلى الأحياء السكنية بمنطقة البويرات.

وفي 4 سبتمبر الماضي، قال مدير فرع الجهاز في سرت لـ«بوابة الوسط» إن جهاز مشروعات الإسكان والمرافق يعتزم تنفيذ عدد من مشروعات المياه في مدينة سرت بتكلفة إجمالية تصل إلى 68 مليون دينار.

مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت المهندس أحمد الودي يزور منطقة البويرات (الإنترنت)
مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت المهندس أحمد الودي يزور منطقة البويرات (الإنترنت)
مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت المهندس أحمد الودي يزور منطقة البويرات (الإنترنت)
مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت المهندس أحمد الودي يزور منطقة البويرات (الإنترنت)
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