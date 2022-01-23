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الأمم المتحدة توفر وجبات مدرسية لـ7 آلاف طفل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 09:44 مساء
الأمم المتحدة توفر وجبات مدرسية لـ7 آلاف طفل في بنغازي
لقطة من فيديو نشرته صفحة الأمم المتحدة في ليبيا على «فيسبوك»
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يستعد برنامج الأغذية العالمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإطلاق المطبخ المركزي في بنغازي، الذي يوفر وجبات مدرسية لـ7 آلاف طفل في بنغازي.

ووفق منشور عبر صفحة الأمم المتحدة في ليبيا على «فيسبوك»، من المقرر انطلاق المشروع بعد ثلاثة أيام؛ حيث سيحصل 7 آلاف من أطفال المدارس على طعام طازج ومغذي من مصادر محلية.

- وزير التعليم يدشن صندوق التغذية المدرسية ويطلب دعمه
- مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي
- «الصحة» و«التعليم» تبحثان المواصفات الأساسية للوجبة المدرسية

وقالت صفحة الأمم المتحدة إن هذا «الإنجاز يمثل حافزًا لبرنامج الأغذية العالمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجزء من برنامج التغذية المدرسية».

وفي 7 أكتوبر الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، إنشاء صندوق التغذية المدرسية، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» آنذاك.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، والممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي رواد حلبي، وجَّه وزير التعليم الدعوة لدعم الصندوق من الجهات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن هناك جهات قد أبدت الاستعداد لدعم المشروع وتنفيذه مثل سفير إيطاليا لدى ليبيا ووزارة الصناعة.

وفي 3 أغسطس الماضي، وقعت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المُتحدة، لتنفيذ برنامج الأغذية المدرسية.

لقطة من فيديو نشرته صفحة الأمم المتحدة في ليبيا على «فيسبوك»
لقطة من فيديو نشرته صفحة الأمم المتحدة في ليبيا على «فيسبوك»
لقطة من فيديو نشرته صفحة الأمم المتحدة في ليبيا على «فيسبوك»
لقطة من فيديو نشرته صفحة الأمم المتحدة في ليبيا على «فيسبوك»
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