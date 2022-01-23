«الأرصاد»: برد وأمطار على شمال ليبيا وثلوج على الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من موجة برد تؤثر على مناطق شمال ليبيا مع سقوط أمطار، وثلوج بدءًا من يوم الثلاثاء.



وقال المركز، في نشرة الأرصاد الجوية الصادرة اليوم الأحد، إن موجة برد تؤثر على مناطق شمال ليبيا (الشمال الغربي والشمال الشرقي)، مع سقوط أمطار متوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا، خاصة على مناطق من المرج - الجبل الأخضر حتى طبرق.

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وأضاف أن موجة البرد والأمطار تصحبها أحيانًا خلايا رعدية وسقوط حبات البرد، ما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة مع سقوط زخات ثلجية بداية من يوم الثلاثاء على مرتفعات الجبل الأخضر.