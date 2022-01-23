لمخالفته قواعد البناء.. إزالة مستودع لتخزين السجاد بمنطقة عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إزالة مستودع لتخزين السجاد بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس؛ لمخالفته قواعد البناء ووقوعه تحت مسار خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أعمال إزالة مستودع السجاد المخالف بمنطقة عين زارة أشرفت عليها القوة الأمنية المشتركة برئاسة الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية.

وأكدت وزارة الداخلية أن مبنى المستودع المخالف المخصص لتخزين السجاد بمنطقة عين زارة كان يقع تحت مسار خطوط نقل الطاقة 220 ك.ف، مؤكدة «فتح محضر بالخصوص وذلك لمخالفته البناء العشوائي».

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وخلال الفترة الأخيرة، بدأت القوة الأمنية المشتركة برئاسة الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية حملة لإزالة المباني العشوائية والمخالفة الواقعة تحت مسارات خطوط نقل الطاقة، فيما ناشدت الشركة العامة للكهرباء المواطنين عدم البناء أسفل خطوط نقل الطاقة حرصًا على سلامتهم وتجنب الأضرار التي قد تطالهم جراء هذه المخالفات.

إضافة إلى ذلك، تقول الشركة العامة للكهرباء إن البناء العشوائي والمخالف أسفل خطوط نقل الطاقة يتسبب في إعاقة وصول فرق الصيانة المتخصصة التابعة لها إلى خطوط نقل الطاقة، ما قد يؤثر على قدرة الشركة في الحفاظ على قدرات الشبكة الكهربائية وكفاءتها.

أعمال إزالة مستودع تخزين السجاد المخالف في عين زارة. (وزارة الداخلية)

أعمال إزالة مستودع تخزين السجاد المخالف في عين زارة. (وزارة الداخلية)

أعمال إزالة مستودع تخزين السجاد المخالف في عين زارة. (وزارة الداخلية)