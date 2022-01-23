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الدبيبة يلتقي عضوي مجلس النواب عن طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 08:04 مساء
الدبيبة يلتقي عضوي مجلس النواب عن طبرق
ؤئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي النائبين الصالحين عبدالنبي وعبدالنبي عبدالمولى (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، عضوي مجلس النواب عن مدينة طبرق الصالحين عبدالنبي وعبدالنبي عبدالمولى.

وأفاد بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن اللقاء تناول «مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن السياسي والمحلي بصفة عامة».

- وليامز لعقيلة صالح: لن يكون هناك حل لشرعية المؤسسات الليبية إلا من خلال الانتخابات
- الدبيبة يشارك في ندوة «الدستور أولا»

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا «مشاريع الحكومة في مدينة طبرق ومنها صيانة محطة تحلية المياه بالمدينة، بالإضافة لصيانة عدد من الطرق الرئيسية، وهي طريق طبرق - امساعد، طبرق - أجدابيا، وصيانة الطريق الساحلي امساعد - طبرق - درنة».

جلسة مصيرية لمجلس النواب غدًا
وتعقد غدًا الإثنين جلسة مجلس النواب التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية، فيما يبقى مصير الحكومة الحالية غامضًا في ظل إصرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على اعتبار حكومة عبدالحميد الدبيبة قد انتهت ولايتها بحلول الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وخلال لقائها عقيلة صالح، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز «أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع»، مجددة الدعوة لـ«كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية».

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