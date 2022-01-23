عقيلة صالح ووليامز يبحثان حلحلة صعوبات العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، «سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية والسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وأضاف المصدر أن لقاء المستشار عقيلة صالح ووليامز الذي عُقِد بمدينة القبة شرق ليبيا جرى خلاله أيضًا بحث المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

- وليامز تؤكد الدعم الأممي لمشاركة الشباب في الحياة السياسية الليبية

- غوتيريس: وليامز تجري جميع أشكال الوساطة لإجراء الانتخابات الليبية في الفصل الأول من 2022

- وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري

ويأتي اللقاء قبل يوم من تقديم المستشارة الأممية إحاطتها الأولى منذ عودتها إلى ليبيا مطلع ديسمبر 2021، إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في البلاد والتي يتوقع أن تعلن خلالها خطتها للمضي قدمًا في العملية السياسية التي تعثرت بعد تعذُّر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

ومنذ وصولها عقدت وليامز اجتماعات عديدة مع مختلف الأطراف في ليبيا وكذلك أجرت زيارات إلى القاهرة وتونس وموسكو وأنقرة، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.