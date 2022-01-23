اتفاق عمل أوروبي - إيطالي لإقامة تعاون تشغيلي بين البعثتين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا «يوبام» والبعثة الثنائية الإيطالية لتقديم المساعدة والدعم في ليبيا «MIASIT LIBYA» على اتفاق عمل لإقامة تعاون تشغيلي بين البعثتين.

ووقَّع عن جانب البعثة الأوروبية رئيسة «يوبام»، نتالينا تشيا، وعن الجانب الإيطالي قائد البعثة الثنائية الإيطالية لتقديم المساعدة والدعم في ليبيا، الأدميرال بلاسيدو توريسي.

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وقالت البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا إن الغرض من هذا الاتفاق «هو التعاون ضمن اختصاصات كل منهما، بهدف دعم السلطات الليبية ذات الصلة في تطوير استراتيجية أمنية وطنية شاملة وبناء القدرات خاصة في قطاع الإدارة المتكاملة للحدود».

والأربعاء الماضي، قالت البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا «يوبام» إنها تعتزم تدريب 25 عنصرًا من جهاز حرس الحدود الليبي، وذلك بالتعاون مع الشرطة الوطنية الإسبانية، كما تدعم أيضًا تجديد مركز لتدريب حرس الحدود الليبي.

رئيسة «يوبام» وقائد البعثة الإيطالية أثناء توقيع اتفاق العمل، الأحد 23 يناير 2022. (يوبام)

رئيسة «يوبام» وقائد البعثة الإيطالية أثناء توقيع اتفاق العمل، الأحد 23 يناير 2022. (يوبام)

رئيسة «يوبام» وقائد البعثة الإيطالية أثناء توقيع اتفاق العمل، الأحد 23 يناير 2022. (يوبام)