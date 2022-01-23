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الدبيبة يشارك في ندوة «الدستور أولا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 02:56 مساء
الدبيبة يشارك في ندوة «الدستور أولا»
الدبيبة خلال مشاركته في ندوة «الدستور أولا» التي نظمتها بلدية طرابلس المركز، 23 يناير 2022. (حكومتنا)
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شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في ندوة «الدستور أولاً» التي نظمتها بلدية طرابلس المركز.

حضر الندوة، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري،  وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ومهتمون بالشأنين الدستوري والقانوني، حسب منصة «حكومتنا».

وفي وقت سابق الأحد، شارك عبدالحميد الدبيبة، في حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي «اللواء 111 مجحفل» برئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بمقرها في طرابلس.

الدبيبة خلال مشاركته في ندوة «الدستور أول» التي نظمتها بلدية طرابلس المركز، 23 يناير 2022. (حكومتنا)
الدبيبة خلال مشاركته في ندوة «الدستور أول» التي نظمتها بلدية طرابلس المركز، 23 يناير 2022. (حكومتنا)
من ندوة «الدستور أول» التي نظمتها بلدية طرابلس المركز، 23 يناير 2022. (حكومتنا)
من ندوة «الدستور أول» التي نظمتها بلدية طرابلس المركز، 23 يناير 2022. (حكومتنا)
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