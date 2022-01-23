افتتاح مركز إيواء أبوسليم للمهاجرين من النساء والأطفال (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، صباح اليوم الأحد، مركز إيواء أبوسليم للمهاجرين غير الشرعيين من فئتي النساء والأطفال، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن المركز يحتوي على معامل تشغيل للخياطة، وصالة لتأهيل المهاجرات وفصول دراسية، وروضة، وعيادة وصالة رياضية، ودار لإيواء الأيتام وحضانة أطفال.



وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، من المقرر إسناد مهام تأمين المركز للشرطة النسائية والكادر الوظيفي مكون من نساء. حضر الافتتاح وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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وتعد ليبيا الآن نقطة انطلاق «مفضلة» للمهاجرين غير الشرعيين الذين يرغبون في عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، في وقت تكتظ مراكز الإيواء في البلاد بأعداد كبيرة ممن جرى إنقاذهم منهم، وسط الدعوات الدولية المتكررة لإغلاق تلك المراكز.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ وإعادة أكثر من 32 ألف مهاجر غير شرعي إلى ليبيا خلال العام 2021، بينما فُقد 897 آخرون قبالة سواحلها.

وفي منتصف يناير، وخلال زيارة تفقدية أجرتها المنقوش إلى مركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي إن ملف الهجرة غير القانونية «يستنزف موارد كبيرة للدولة الليبية أمنيًّا واقتصاديًّا»، داعية إلى تعاون دولي «جاد» من المنظمات الإنسانية ودول الجوار للحد من هذه الظاهرة، وحماية حقوق المهاجرين إنسانيًّا وصحيًّا.

صيدلية في مركز إيواء أبوسليم للمهاجرين غير الشرعيين من النساء والأطفال، 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

خالد مازن والمنقوش خلال افتتاح مركز إيواء أبوسليم للمهاجرين غير الشرعيين من النساء والأطفال، 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

خالد مازن والمنقوش خلال افتتاح مركز إيواء أبوسليم للمهاجرين غير الشرعيين من النساء والأطفال، 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

من افتتاح مركز إيواء أبوسليم للمهاجرين غير الشرعيين من النساء والأطفال، 23 يناير 2022. (وزارة الداخلية)