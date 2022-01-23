الدينار يرتفع أمام الدولار واليورو والاسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع الدينار الليبي أمام سلة من العملات الدولية، اليوم الأحد، مقابل أمس السبت في السوق الموازية.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار، ليسجل 4.88 دينار، مقابل 4.90 دينار أمس.

كما تراجع اليورو والاسترليني ليسجلا 5.43 دينار و6.50 دينار، مقابل 5.46 دينار، و6.55 دينار على التوالي، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبينما استقرت الليرة التركية عند 0.36 دينار، تراجع الدينار التونسي ليسجل 1.70 دينار مقابل 1.72 دينار أمس.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، سجل سعر كسر الذهب (عيار 18) نحو 208 دنانير.