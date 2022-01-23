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إطلاق مبادرة في فزان لدعم العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 02:14 مساء
إطلاق مبادرة في فزان لدعم العملية الانتخابية
من فعاليات مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني في فزان، 22 يناير 2022. (فيسبوك)
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قرر مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني في فزان، السبت، إطلاق مبادرة وطنية من الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني حيال الانسداد الحاصل في المشهد السياسي الوطني تحت مسمى «مبادرة فزان الوطنية لدعم العملية الانتخابية والحل السياسي».

وأوصى المؤتمر، الذي انعقدت أعماله السبت بالمسرح الشعبي في سبها، «بتبني مقترح الرؤية الوطنية للسلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية»، و«التحرك على كافة المستويات السياسية المحلية والدولية للتعريف بمقررات المؤتمر، والعمل على ضمان قبول وتنفيذ ما ورد فيها من قبل جميع الأطراف المحلية والدولية».

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وطالب المشاركون في المؤتمر، «ممثلي فزان بكافة الأجسام الحكومية التشريعية والتنفينية الحالية بتبني مقررات مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بفزان، ومتابعة تنفيذه مع تلك الأجسام، والهيئات والمنظمات الدولية».

لجنة مصالحة وطنية في مرزق
كما تقرر «تشكيل لجنة خاصة من القيادات الاجتماعية والحكماء ومن ذوي الاختصاص للعمل على إعداد ميثاق شرف اجتماعي»، و«تشكيل لجنة خاصة لتحقيق المصالحة الوطنية بفزان بشكل عام، وإنجاز السلم الاجتماعي في مدينة مرزق بصورة خاصة».

تأتي «مبادرة فزان» وسط ضبابية تخيم على أفق عقد الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي وتأجلت تحت ما عرف بـ«القوة القاهرة»، فيما تجري المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز جميع الاتصالات وأشكال الوساطة لخلق الظروف لعقد الانتخابات في ليبيا في «الفصل الأول من العام الحالي».

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