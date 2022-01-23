تسجيل 6 إصابات بفيروس «كورونا» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل ست حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بالجنوب الليبي أمس.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره استقبل 24 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 18 منها، فيما تأكدت إصابة ست حالات، موزعة على سبها بأربع إصابات، وبراك الشاطئ بحالتين.

وبحسب البيان، لم يسجل المركز أي حالات وفاة أو شفاء من الفيروس.

- ليبيا تسجل 2281 إصابة بـ«كورونا» و14 وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2281 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، بينها 142 حالة حرجة، و567 حالة شفاء و14 وفاة.

وبذلك ارتفع عدد حالات «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 405 آلاف و425 حالة، منها 11 ألفًا و408 حالة نشطة حتى الآن، وتعافي 388 ألفًا و96 حالة، بينما سجلت 5921 وفاة.

وتلقى مليون و991 ألفًا و961 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء، فيما حصل 961 ألفًا و143 شخصًا على الجرعة الثانية، وتلقى 10 آلاف و552 شخصًا الجرعة الثالثة التعزيزية.