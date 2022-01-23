البرلمان المغربي يطالب الحكومة بالتحقيق في شبكات تهريب البشر إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

طلب حقوقيون ونواب مغاربة من السلطات المعنية في الرباط التحقيق في شبكات الاتجار بالبشر والهجرة السرية التي تهرِّب مهاجرين إلى ليبيا، وذلك على خلفية مقتل ثلاثة مهاجرين مغربيين داخل مركز احتجاز بطرابلس.

وفي سؤال مكتوب وجهته البرلمانية المغربية عن حزب «العدالة والتنمية» (إسلامي)، نعيمة الفتحاوي، أمس السبت، إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، وطالبت النائبة بإنقاذ المغاربة المحتجزين في ليبيا قبل فوات الأوان، مع فتح تحقيق حول شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية التي تتشكل من ليبيين ومغاربة، مشيرة إلى ما كشفته منظمة رصد الجرائم الليبية بشأن وضع المحتجزين في ليبيا، الذين توفي ثلاثة أفراد منهم.

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بدوره راسل المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان له، رئيس لجنتي البرلمان المكلفة الدفاع الوطني والخارجية بشأن ملف المواطنين المغاربة المحتجزين في ليبيا، حيث دعا إلى عقد لقاء مع وفد من المركز قصد مد الجهتين بمعطيات تخص هؤلاء المحتجزين الذين يقول إنهم «يعدون بالمئات ويعيشون في ظروف قاسية، ويتعرضون للتنكيل والابتزاز والتعذيب والتقتيل والاتجار في البشر».

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية مقتل ثلاثة مهاجرين يحملون الجنسية المغربية داخل مركز احتجاز بمنطقة الماية غرب طرابلس يشرف عليه «جهاز دعم الاستقرار» تحت إشراف عبدالغني الككلي، والتابع للمجلس الرئاسي.

وحمَّل المركز المغربي لحقوق الإنسان «الحكومة المغربية ووزارة الخارجية المسؤولية حيال ما يحيط من خطر بحق المغاربة المحتجزين في ليبيا»، متحدثًا عن «تقاعسهما في حماية المواطنين خارج البلاد»، وداعيًا إلى الإسراع في اتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ هؤلاء قبل فوات الأوان.

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