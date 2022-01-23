«الصحة»: وفاة 14 مصابا بـ«كورونا» داخل مراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة، وفاة 14 شخصا مصابين بفيروس كورونا داخل مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن مراكز العزل استقبلت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت خروج 12 حالة بعد تعافيهم من الفيروس.

وأكدت الوزارة وجود 144 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بمراكز العزل حاليًا، منهم 87 في العناية الفائقة، و57 موجودين بالأقسام.

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وبذلك ارتفع عدد حالات كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 405 آلاف و425 حالة، منها 11 ألفا و408 حالات نشطة حتى الآن، وتعافي 388 ألفا و96 حالة، بينما سجلت 5921 وفاة.

وتلقى مليون و991 ألفًا و961 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء، فيما حصل 961 ألفًا و143 شخصًا على الجرعة الثانية، وتلقى 10 آلاف و552 شخصًا الجرعة الثالثة التعزيزية.