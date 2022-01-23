استقرار الدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع. وحافظت العملة الأميركية على مستوى 4.58 د‫ينار الذي سجلته الخميس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحافظ سعر صرف اليورو على مستوى 5.20 دينار، فيما انخفض سعر الجنيه الاسترليني إلى 6.21 دينار مقابل 6.24 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعري الدرهم الإماراتي والريال السعودي، ليسجلا 1.24 دينار و1.22 دينار على الترتيب، وارتفع الدينار التونسي قرشًا واحدًا إلى 1.59 دينار مقابل 1.58 دينار الخميس.واستقر اليوان الصيني عند 0.72 دينار، وارتفعت الليرة التركية إلى عند 0.34 دينار مقابل 0.33 دينار الخميس.