الأرصاد تحذر الصيادين من هبوب رياح شمالية غربية

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من شحات إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين 3 و3.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

•الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول الأمطار.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• هطول أمطار متفرقة من حين لآخر.

•رياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية سرعتها بين 5 و15 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و17 درجة مئوية.