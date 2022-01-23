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الأرصاد تحذر الصيادين من هبوب رياح شمالية غربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 10:53 صباحا
الأرصاد تحذر الصيادين من هبوب رياح شمالية غربية
نشرة الصيد البحري (23 يناير 2022). (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من شحات إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين 3 و3.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
•الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء هطول الأمطار.
•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• هطول أمطار متفرقة من حين لآخر.
•رياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية سرعتها بين 5 و15 عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2 متر.
•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و17 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل.
•السماء مغطاة بالسحب، التي تتكاثر أحيانا مع هطول أمطار متفرقة وتكون جيدة غدا على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل.
•رياح شمالية غربية بوجه عام، بينما تكون بحرية اليوم على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي سـرعتها بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2.75 متر ويصل اليوم إلى 3.5 متر على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل.
•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و17 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر الصيادين من هبوب رياح شمالية غربية
الأرصاد تحذر الصيادين من هبوب رياح شمالية غربية
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