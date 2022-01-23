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ندوة افتراضية لإحياء الذكرى المائة لمؤتمر سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 23 يناير 2022, 08:31 صباحا
ندوة افتراضية لإحياء الذكرى المائة لمؤتمر سرت
ندوة افتراضية لإحياء الذكرى المائة لمؤتمر سرت, (بوابة الوسط)
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أقامت مؤسسة البرهان للحوار والتنمية بسرت، السبت، ندوة افتراضية بمناسبة إحياء الذكرى المائة، لمؤتمر سرت 21 يناير 1922، تحت شعار «من أجل السلام ووحدة الوطن»، حيث شارك في الندوة عدد من الأساتذة المتخصصين في التاريخ.

وأفاد عضو باللجنة المشرفة على الندوة إلى «بوابة الوسط»، أن فعالياتها شهدت عرض أوراق علمية من قبل المشاركين وهم : علي الهازل من المركز الوطني للدراسات والمحفوظات التاريخية، ومنى أبو القاسم، من قسم التاريخ والآثار بجامعة سرت، ووكيل الشؤون العلمية بجامعة طبرق وليد شعيب، ورئيس قسم التاريخ والآثار بجامعة سرت، الزرقاء سالم، ومحمود عارف قشقش، من قسم التاريخ جامعة المرقب، ومدير مكتب الدراسات العليا كلية الآداب بجامعة بنغازي، الرويعي قناوي، ومدير مكتب الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة سرت، سمية سالم  الشعالي، وعبد الناصر علي، من قسم التاريخ بجامعة سرت.

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وشهدت الفعاليات حضورا شرفيا من بعض أعضاء هيئة التدريس المتخصصين والشخصيات العامة والضيوف المهتمين بالمناسبات التاريخية والوطنية .

ندوة افتراضية لإحياء الذكرى المائة لمؤتمر سرت, (بوابة الوسط)
ندوة افتراضية لإحياء الذكرى المائة لمؤتمر سرت, (بوابة الوسط)
ندوة افتراضية لإحياء الذكرى المائة لمؤتمر سرت, (بوابة الوسط)
ندوة افتراضية لإحياء الذكرى المائة لمؤتمر سرت, (بوابة الوسط)
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