وليامز تناقش مع أعضاء بمجلس الدولة «التحديات أمام الانتخابات»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها بحثت مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة «التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية».

وأوضحت وليامز في تغريدات عبر «تويتر» أن أعضاء مجلس الدولة شددوا خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العاصمة طرابلس، على على أهمية «إجراء الانتخابات على أساس دستوري».

بدورها، أكدت وليامز أن «أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ 2.5 مليون ناخب ليبي مسجل بضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي».

- وليامز تؤكد الدعم الأممي لمشاركة الشباب في الحياة السياسية الليبية

- غوتيريس: وليامز تجري جميع أشكال الوساطة لإجراء الانتخابات الليبية في الفصل الأول من 2022

- وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وليامز دعم الأمم المتحدة «القوي» للطلاب والشباب الليبيين، لا سيما من خلال مشاركتهم السياسية نحو تغيير هادف، وذلك خلال اجتماعها مع ممثلي الاتحاد العام لطلاب ليبيا.

ومنذ تعيينها، تجري وليامز عديد اللقاءات مع الفاعلين الرئيسيين في الأزمة الليبية، بهدف التمهيد لإجراء الانتخابات، التي تعذر تنظيمها في 24 ديسمبر الماضي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، السبت، إن وليامز، تجري جميع الاتصالات وأشكال الوساطة لخلق الظروف لعقد الانتخابات في ليبيا، في «الفصل الأول من العام» الجاري، وأضاف أن خيار إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولًا، «بيد الشعب الليبي».

اجتماع وليامز مع أعضاء بمجلس الدولة في طرابلس، 22 يناير 2022. (حساب وليامز على تويتر)