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تسجيل 37 حالة إصابة بفيروس كورونا في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد السبت 22 يناير 2022, 09:01 مساء
تسجيل 37 حالة إصابة بفيروس كورونا في بني وليد
فريق الرصد في بني وليد, (بوابة الوسط)
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أكد عضو لجنة الرصد والمتابعة بمدينة بني وليد، محمد أبوالنيران، تسجيل 37 حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم السبت، في المدينة.

ولفت أبوالنيران، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى تحويل حالتين من الحالات المسجلة اليوم، لمركز العزل لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه من المحتمل بدء تدهور الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، ما ينذر بدخول البلاد الموجة الرابعة للوباء.

وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي، أن الموجة الرابعة من الوباء بدأت تنحسر في بعض دول العالم، فيما بدء انتشارها في منطقة جنوب شرق آسيا ومنطقة شرق المتوسط ودول الجوار؛ إذ سجلت المنطقة زيادة قياسية بلغت 68%.

- «مكافحة الأمراض»: ليبيا على أعتاب الموجة الرابعة لوباء «كورونا»

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر عدد التكاثر في انتشار الفيروس إلى 1.5 درجة نهاية هذا الأسبوع لأول مرة منذ ستة أشهر، أي منذ دخول الموجة الثالثة للوباء.

كما لفت إلى ارتفاع نسبة الحالات الموجبة إلى 23%، في إشارة إلى زيادة انتشار المرض في المجتمع، واجتياز منطقة طرابلس (الأكثر كثافة سكانية) خط 300 حالة أسبوعيًّا لكل 100 ألف مواطن، مع تدني عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في المنطقتين الشرقية والجنوبية إلى أقل من 20 اختبار لكل 100 ألف مواطن، الأمر الذي يشكل عائقًا لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

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