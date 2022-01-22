«الصحة»: وفاة 7 مصابين بـ«كورونا» داخل مراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة، وفاة 7 أشخاص مصابين بفيروس كورونا داخل مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن مراكز العزل استقبلت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت خروج 9 حالات بعد تعافيهم من الفيروس.

وأكدت الوزارة وجود 132 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بمراكز العزل حاليًا، منهم 73 في العناية الفائقة، و59 موجودين بالأقسام.

- «مكافحة الأمراض»: ليبيا على أعتاب الموجة الرابعة لوباء «كورونا»

- حيدر السائح يعلن دخول ليبيا «الموجة الرابعة» بعد انتشار «أوميكرون»

- «التعليم»: إلزامية التطعيم ضد «كورونا» لكل العاملين بالقطاع

- طفرة إصابات.. وتحذير من موجة وبائية مقبلة

في وقت سابق من اليوم، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه من المحتمل بدء تدهور الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، ما ينذر بدخول البلاد الموجة الرابعة للوباء.

وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي، أن الموجة الرابعة من الوباء بدأت تنحسر في بعض دول العالم، فيما بدء انتشارها في منطقة جنوب شرق آسيا ومنطقة شرق المتوسط ودول الجوار؛ إذ سجلت المنطقة زيادة قياسية بلغت 68%.