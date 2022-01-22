تونس والجزائر تؤكدان أهمية استكمال المسار السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت تونس والجزائر أهمية الوقوف إلى جانب ليبيا ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى استكمال مسارها السياسي حتى تستعيد عافيتها وتسترجع مكانتها في محيطها العربي وجوارها الإقليمي بعيدًا عن أي تدخل أجنبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، من نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، وتطرق إلى الملف الليبي ضمن عدة ملفات، وفق بيان صادر، السبت، عن الخارجية التونسية.

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وأشار البيان إلى تأكيد الوزيرين على أن «الحل في ليبيا يمر عبر الحوار البناء بين مختلف الأطراف الليبية المعنية وفقًا لأولوياتهم»، وشددا على أهمية «إبقاء آلية دول الجوار الليبي فاعلة لمساعدة الأشقاء في ليبيا للوصول إلى التوافقات اللازمة».

وسبق أن أكد الجرندي مطلع الشهر الجاري، أن موقف تونس «متناغم مع ما ترغب فيه الأطراف الليبية» بخصوص استكمال آليات الخروج من أزمتهم، مؤكدًا تشجيع تونس «جميع الأطراف» على التشاور والحوار.

واحتضنت تونس جلسات أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في 2020، التي مهدت لاختيار سلطة تنفيذية جديدة في البلاد، إلى جانب تنظيم اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتوحيد المؤسسة العسكرية وبحث آلية طرد المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.