ضبط شاحنة تحمل 25 مهاجرا غير شرعي في أسبيعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية ضبط شاحنة بمنطقة أسبيعة قادمة من إحدى مناطق الجنوب، وعلى متنها 25 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي جنوب طرابلس ضبطت شاحنة بمنطقة أسبيعة قادمة من إحدى مناطق الجنوب وعلى متنها 25 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، بعدما أخفوا تحت البضائع التي كانت على متن الشاحنة.

ولفت البيان إلى أن سائق الشاحنة أفاد بأنه كان ينوي تهريب هؤلاء المهاجرين، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المقبوض عليهم لجهات الاختصاص.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، إنقاذ 91 مهاجرًا غير شرعي في عرض البحر، ونقلهم إلى طرابلس.

وأوضحت الوزارة، أن «الزورق البحري p301 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن من إنقاذ وضبط المهاجرين، وهم من جنسيات أفريقية مختلفة».

ضبط شاحنة تحمل 25 مهاجرا غير شرعي في أسبيعة, (وزارة الداخلية)

ضبط شاحنة تحمل 25 مهاجرا غير شرعي في أسبيعة, (وزارة الداخلية)