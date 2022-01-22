تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في سبها، أمس الجمعة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبره تلقى تسع عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية سبع حالات، فيما تأكدت إصابة حالتين.

وبحسب البيان، لم يسجل المركز أي حالات وفاة أو شفاء من الفيروس.

- «مكافحة الأمراض»: ليبيا على أعتاب الموجة الرابعة لوباء «كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه من المحتمل بدء تدهور الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد»، ما ينذر بدخول البلاد الموجة الرابعة للوباء.

وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي، أن الموجة الرابعة من الوباء بدأت تنحسر في بعض دول العالم، فيما بدأ انتشارها في منطقة جنوب شرق آسيا ومنطقة شرق المتوسط ودول الجوار، إذ سجلت المنطقة زيادة قياسية بلغت 68%.

وشهدت تونس زيادة مطردة في عدد الحالات، تتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد المرضى في المستشفيات، «ما يمثل مصدر قلق كبير لليبيا»، إذ تؤكد المؤشرات الليبية للوباء توافقًا كبيرًا للمنحنيات الوبائية مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم.