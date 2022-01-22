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تقرير أممي بشأن ليبيا في جلسة مجلس الأمن.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 01:42 مساء
تقرير أممي بشأن ليبيا في جلسة مجلس الأمن.. الإثنين
جلسة سابقة لمجلس الأمن. (أرشيفية: الإنترنت)
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يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الإثنين المقبلن تقدم خلالها روزماري ديكارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تقريرها حول ليبيا، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

ويطلع رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا، السفير الهندي تي إس تيرومورتي، أعضاء المجلس على أنشطة لجنة العقوبات، وفق القرار رقم 1970. كما أنه من المقرر التصويت خلال الجلسة لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، التي تنتهي ولايتها نهاية شهر يناير الحالي.

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
غوتيريس يؤكد حرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة
غوتيريس يدعو لإجراء الانتخابات الليبية في «ظروف مواتية»

تقرير غوتيريس
وفي تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن يوم الإثنين الماضي، دعا غوتيريس الأطراف الليبية إلى «العمل معًا» لإجراء «انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن»، كما شدد على ضرورة «الانسحاب الكامل» للمرتزقة والقوات الأجنبية.

كما شدد غوتيريس على أن «السلطات والمؤسسات الليبية المختصة يجب أن تعمل معًا الآن لحل المشكلات الأساسية التي أدت إلى إرجاء (الانتخابات)... وتهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد التأخير».

 

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
غوتيريس يؤكد حرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة
غوتيريس يدعو لإجراء الانتخابات الليبية في «ظروف مواتية»

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