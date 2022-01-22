الدبيبة يطلق حملة «اغرس شجرة»: نريد ليبيا خضراء (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، حملة «اغرس شجرة» لغرس مليون شجرة في مختلف مناطق البلاد.

وقال الدبيبة، خلال إطلاق المبادرة، إنه من الواجب على كل ليبي غرس شجرة ورعايتها سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة، وأن يقوم بفعل ذلك سواء أمام منزله أو في الطريق، داعيًا وزارة التعليم إلى المباشرة في الحملة. وأضاف: «نريد ليبيا خضراء».

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وفي نوفمبر الماضي، شارك الدبيبة في قمة المناخ بغلاسكو الاسكتلندية، وأكد العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأجل للمساهمة في معالجة التغير المناخي.

وتتعدد حملات دعم البيئة في عدد من الدول العربية، فقد أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال العام الماضي، مبادرتي الشرق الأوسط الأخضر، والسعودية الخضراء لمواجهة التغير المناخي، وزرع 10 مليارات شجرة في المملكة.