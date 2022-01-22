الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة، إلى قوية، على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3.00 و3.50 متر على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.

الساحل من رأس اجدير إلى الخليج

• الرؤية جيدة.

• البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.

• قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم مع هطول أمطار متوسطة.

• رياح شمالية غربية سرعتها بين 5 و15عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و17 درجة مئوية.