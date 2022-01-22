الطقس: أمطار متفرقة على مناطق شمال البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، هطول أمطار متفرقة على مناطق شمال البلاد، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على معظم أرجاء البلاد..

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة :

حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء اليوم، مع هطول أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب صباح غد على الجبل الغربي.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد ‏ الواحات - مراده

حالة السماء: هطول أمطار على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة تتجاوز أحيانًا 50 كلم/ ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا.

الجفرة ‏ سبها-غات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا على غدامس - الحمادة والجفرة.

الكفرة - السرير- تازربو

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.