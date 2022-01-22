الطقس: أمطار متفرقة على مناطق شمال البلاد...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، هطول أمطار متفرقة على مناطق شمال البلاد، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على معظم أرجاء البلاد..
رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء اليوم، مع هطول أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب صباح غد على الجبل الغربي.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الساحل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا.
الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد الواحات - مراده
حالة السماء: هطول أمطار على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة تتجاوز أحيانًا 50 كلم/ ساعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا.
الجفرة سبها-غات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا على غدامس - الحمادة والجفرة.
الكفرة - السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.
تعليقات