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الطقس: أمطار متفرقة على مناطق شمال البلاد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 09:48 صباحا
الطقس: أمطار متفرقة على مناطق شمال البلاد
حالة الطقس المتوقعة (الإثنين 22 يناير 2022). (أرشيفية: الإنترنت)
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 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، هطول أمطار متفرقة على مناطق شمال البلاد، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على معظم أرجاء البلاد..

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء اليوم، مع هطول أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب صباح غد على الجبل الغربي.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الساحل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد ‏ الواحات - مراده
حالة السماء: هطول أمطار على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
 الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة تتجاوز أحيانًا 50 كلم/ ساعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا.

الجفرة ‏ سبها-غات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا على غدامس - الحمادة والجفرة.

الكفرة - السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.

الطقس: أمطار متفرقة على مناطق شمال البلاد
الطقس: أمطار متفرقة على مناطق شمال البلاد
الطقس: أمطار متفرقة على مناطق شمال البلاد
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