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مكتب النائب العام: سرقة 11 وثيقة تاريخية من قبل تشكيل عصابي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 09:02 صباحا
مكتب النائب العام: سرقة 11 وثيقة تاريخية من قبل تشكيل عصابي
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مكتب النائب العام، مساء أمس الجمعة، سرقة 11 وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب باللغة الآرامية «عبرية العهد القديم»، من قبل تشكيل عصابي، وذلك بغرض الاتجار.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الوثائق تستحق أن يطلق عليها مصطلح «الأثر»، وأن المتهمين مجموعة من المواطنين والوافدين الأجانب «الذين عمدوا إلى تشكيل عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جريمة سرقة الآثار الليبية بمختلف صورها والاتجار فيها».

- النيابة العامة تأمر بحبس رئيس صندوق التضامن الاجتماعي احتياطيا على ذمة التحقيق

وأضاف المكتب أن ذلك يأتي «في إطار التصدي لظاهرة الاتجار بالممتلكات الثقافية، والتعدي على الآثار العقارية».

وانتهت النيابة العامة إلى تقديم أربعة متهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات وهم بحالة حبس احتياطي، فيما لا تزال إجراءات البحث عن بقية المطلوبين لسلطة التحقيق مستمرة.

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