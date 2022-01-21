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مدرسة نصر حميرة ببلدية الشرقية تفتقر مقومات العملية التعليمية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الجمعة 21 يناير 2022, 10:11 مساء
مدرسة نصر حميرة ببلدية الشرقية تفتقر مقومات العملية التعليمية
أحد فصول مدرسة نصر حميرة للتعليم الأساسي ببلدية الشرقية جنوب ليبيا. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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تفتقر مدرسة نصر حميرة للتعليم الأساسي في بلدية الشرقية الواقعة جنوب ليبيا، أبسط المقومات اللازمة للعملية التعليمية، لتهالك الفصول الدراسية، وإهمال الجهات الحكومية والمعنيين بالعملية التعليمية لاستكمال أعمال البناء وصيانة وتطوير مرافق المدرسة.

ولاحظ مراسل «بوابة الوسط» الذي زار المدرسة، أن المبنى يفتقر معالم المدرسة أو المؤسسة التعليمية خاصة في دولة تصدر أكثر من مليون و200 ألف برميل من النفط يوميا.

وتعاني مدرسة نصر حميرة للتعليم الأساسي بقرية حميرة في بلدية الشرقية من قلة الفصول الدراسية وتهالكها والتي أغلبها عبارة عن أربعة فصول من حاويات متنقلة، وحجرة لإدارة المدرسة.

مدرسة نصر حميرة لم يستكمل بناؤها منذ العام 2004
وقال مدير المدرسة حسن محمد إبراهيم لـ«بوابة الوسط» إن المدرسة كانت في البداية عبارة عن فصول متنقلة وشرعت الحكومة في بناء مدرسة جديدة من عام 2004 لكن لم تستكمل أعمال البناء فيها وبقيت على شكلها الحالي بفصول دراسية متنقلة تهالكت مع مرور الوقت، واضطرت إدارة المدرسة إلى بناء فصل بمجود ذاتي، لا يرقى إلى مواصفات الفصل الدراسي لتعليم التلاميذ لأن سقفه من الصفيح الذي لا يقي برد الشتاء أو حرارة الصيف.

- قرار حكومي يأذن لـ«التعليم» بالتعاقد لإنشاء 1500 مدرسة
- الدبيبة: سنبني 1500 مدرسة خلال ثلاث سنوات في جميع أنحاء ليبيا

وأضاف إبراهيم أن وزير التعليم الأسبق عثمان عبدالجليل الذي زار القرية وعد باستكمال بناء المدرسة لكن لم ينفذ أي شيء على أرض الواقع حتى الآن، متسائلا كيف يمكن لأكثر من 155 طالب وطالبة الدراسة في مبنى يفتقر لأبسط المقومات.

وذكر مدير مدرسة نصر حميرة للتعليم الأساسي أن المبنى الخاص بإدارة المدرسة سقفه من الصفيح وحجرة المعلمات بالمدرسة عبارة عن فصل متنقل متهالك لا يصلح للعمل، مناشدا المسؤولين استكمال بناء المدرسة لخدمة طلاب البلدة.

حكومة الوحدة الوطنية تعتزم بناء 1500 مدرسة خلال ثلاث سنوات
وأصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، في 15 يناير الجاري، قرارًا يسمح لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لإنشاء 1500 مدرسة خلال ثلاث سنوات في مختلف مناطق ليبيا بواقع 500 مدرسة كل عام على أن تكون الأولوية لإنشاء بدائل للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح، وذلك وفقًا للمواصفات المعتمدة من مصلحة المرافق التعليمية، ووفقًا للتشريعات النافذة والمنظمة للتعاقد.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي، الشروع في «تنفيذ 146 مدرسة نهاية العام الماضي» إضافة إلى «200 مدرسة» سيجري الشروع في بناءها خلال العام الجاري.

ووعد الدبيبة بتخصيص الأموال اللازمة لضمان استمرار تنفيذ بناء المدارس المستهدفة سواء استمر في رئاسة الحكومة أم لا، مطالبًا إدارة المرافق التعليمية بضرورة متابعة أوضاع المدارس العاملة وإجراء الصيانات اللازمة لها بصفة دورية، منتقدًا إهمال المدارس بعد بنائها.

أحد طلاب داخل أحد فصول مدرسة نصر حميرة للتعليم الأساسي ببلدية الشرقية جنوب ليبيا. (تصوير: رمضان كرنفودة)
أحد طلاب داخل أحد فصول مدرسة نصر حميرة للتعليم الأساسي ببلدية الشرقية جنوب ليبيا. (تصوير: رمضان كرنفودة)
أحد طلاب داخل أحد فصول مدرسة نصر حميرة للتعليم الأساسي ببلدية الشرقية جنوب ليبيا. (تصوير: رمضان كرنفودة)
أحد طلاب داخل أحد فصول مدرسة نصر حميرة للتعليم الأساسي ببلدية الشرقية جنوب ليبيا. (تصوير: رمضان كرنفودة)
مبنى مدرسة نصر حميرة للتعليم الأساسي ببلدية الشرقية جنوب ليبيا الذي لم يستكمل. (تصوير: رمضان كرنفودة)
مبنى مدرسة نصر حميرة للتعليم الأساسي ببلدية الشرقية جنوب ليبيا الذي لم يستكمل. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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