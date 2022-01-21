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وليامز وسفير هولندا يؤكدان على التركيز على 3 ملفات في ليبيا بالتوازي مع الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 08:41 مساء
وليامز وسفير هولندا يؤكدان على التركيز على 3 ملفات في ليبيا بالتوازي مع الانتخابات
لقاء وليامز وسفير هولندى لدى ليبيا في طرابلس، الجمعة 21 يناير 2022. (حساب وليامز على تويتر)
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القاهرة – بوابة الوسط

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا, ستيفاني وليامز، وسفير هولندا لدى ليبيا، دولف هوغوونينغ، على أهمية التركيز على العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة الوطنية في ليبيا بالتوازي مع الإبقاء على العملية الانتخابية في مسارها الصحيح، بحسب المسؤولة الأممية.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، حيث ناقشا عمل الفريق المعني بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التابع للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين.

وغردة وليامز عن اللقاء قائلة: «تبادل ممتاز اليوم في طرابلس مع سفير هولندا في ليبيا، دولف هوغوونينغ. ناقشنا العمل المهم الذي يقوم به فريق عمل عملية برلين المعني بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي تعد هولندا أحد الرؤساء المشاركين فيه إلى جانب سويسرا».

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وأضافت في تغريدة ثانية «أكدنا على أهمية التركيز على العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة الوطنية بالتوازي مع إبقاء العملية الانتخابية على المسار الصحيح، في إطار الجدول الزمني لملتقى الحوار السياسي».

وتجري وليامز منذ وصولها إلى ليبيا عدة لقاءات مع المسؤولين والشخصيات الفاعلة في ليبيا وكذلك الدبلوماسيين المعنيين بالأزمة، تمهيد لعرض رؤيتها للمضي قدما في دفع العملية السياسية على مجلس الأمن الدولي بعد أيام.

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