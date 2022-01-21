الأزمة الليبية على رأس مباحثات نائب وزير الخارجية الروسي والسفير التركي في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

سيطرت الأزمة الليبية على مباحثات جمعت نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، السفير التركي في موسكو محمد سامسار.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن «مناقشة مفصلة» جمعت بين فيرشينين وسامسار، حول القضايا الإقليمية قيد النظر من قبل مجلس الأمن الدولي.

وبحسب البيان، ركزت مباحثات الطرفين على تسوية الأزمات في ليبيا وسورية.

- وليامز تجري «مباحثات واسعة» بشأن الانتخابات في روسيا

والثلاثاء الماضي، أجرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، «مباحثات واسعة» مع فيرشينين حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في ليبيا، وذلك خلال زيارتها إلى روسيا.

وقالت وليامز، عبر حسابها على «تويتر»، إنها استعرضت مع فيرشينين، تطورات الوضع في ليبيا، لافتة إلى أنها أجرت مشاورات واسعة حول العملية الانتخابية وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.